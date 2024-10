Prima in trincea per via dei lavori della posa delle reti di gas e fibra ottica, poi (nemmeno due settimane fa, la posa dell’asfalto nuovo di zecca), ma ora è tutto da rifare. O meglio, per riparare la parte della condotta idrica che ha subito un guasto importante, sarà necessario nuovamente bloccare la strada, effettuare lo scavo e ripristinare la copiosa perdita d’acqua che ha creato non pochi problemi ai residenti del rione.

Accade in via Col Del Rosso, al civico 13, a Sestu, dove però i residenti ‘combattono’ la loro guerra a colpi di segnalazioni telefoniche sia al Comune, sia al Comando della Polizia Municipale e anche ad Abbanoa: ad avvalorare le loro giuste richieste, anche il consigliere comunale Mario Alberto Serrau, che sottolinea anche le ripetute segnalazioni attraverso l’assessore comunale competente Lia Sechi: “E’ un problema che adesso riguarderà non solo un semplice taglio laterale – dice – ma si dovrà sostanzialmente sbarrare la strada, effettuare lo scavo e riparare una parte importante di questa condotta d’acqua, il cui danno naturalmente si è aggravato. Tra l’altro – ribadisce Serrau – dopo che, chi è intervenuto durante il cantiere, ha già posato rete del gas, fibra e ha asfaltato col bitume nuovo di zecca tutta la via. Ora, dopo che non si è intervenuto tempestivamente almeno due settimane fa, occorrerà sostenere questi ennesimi disagi per i nostri cittadini”.

Fatto sta che questa mattina, i tecnici di Abbanoa hanno effettuato un sopralluogo: l’intervento è stato messo in lista così come tanti altri analoghi, la speranza – aggiungono i residenti – è che ora finalmente riparino questo spreco d’acqua potabile che allaga gran parte della via.