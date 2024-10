Venerdì 30 marzo alle 10.30, il Centro dell’Impiego di via Giovanni XXIII a Bonorva, ospiterà il seminario “Resto al Sud”, promosso dall’Aspal (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro).

Al centro dell’incontro, gli incentivi legati all’imprenditorialità. Come ha fatto notare la stessa agenzia, l’agevolazione sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani sotto i 36 anni, residenti in Sardegna.

L’incentivo, quantificato in 50mila euro per ogni richiedente fino ao un massimo di 120mila, Gli stessi copriranno il 100% delle spese e consistono in un fondo perduto pari al 35% del programma e un finanziamento bancario del 65%.

Nel finanziamento rientrano gli interventi per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di beni immobili per un massimo del 30% del programma di spesa, impianti, attrezzature, nuovi macchinari, programmi informatici e TLC (tecnologie per l’informazione e la telecomunicazione) oppure altre spese utili per l’avvio delle attività come la materie prime, i materiali di consumo, utenze e canoni di locazione e leasing, oltre che garanzie assicurative nel limite del 20% massimo del programma di spesa.

Saranno esclusi dall’incentivo le spese di progettazione, le consulenze, del personale, il settore commercio e le libere professioni.