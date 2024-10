Si terrà martedì 27 novembre alle 17.00, nella sala Aligi Sassu di Thiesi (via Garau 53), il seminario promosso dall’Agenzia sarda per le politiche del lavoro (Aspal) sugli incentivi legati a “Resto al Sud”.

La misura, che prevede un finanziamento di 50mila euro per ogni richiedente fino a un massimo di 200mila, dà supporto per la nascita di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani sotto i 36 anni e residenti in Sardegna.

Come specificato dal Centro per l’impiego di Bonorva, «Le agevolazioni coprono il 100% delle spese e consistono in un contributo a fondo perduto pari al 35% del programma ed un finanziamento bancario per il restante 65%»

Tra gli interventi fianziabili, la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa), impianti, attrezzature, macchinari nuovi, programmi informatici e servizi TLC (tecnologie per l’informazione e la telecomunicazione), altre spese utili all’avvio dell’attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative nel limite del 20% massimo del programma di spesa).

Non saranno ammesse le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale dipendente. Sono esclusi il settore commercio e le libere professioni.

Il seminario di Thiesi fa parte di una serie di incontri che hanno l’obiettivo di promuovere le opportunità della misura “Resto al Sud” e le prestazioni del Centro dell’Impiego di Bonorva (circa 5mila iscritti residenti nei comuni di Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Mara, Padria, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi e Torralba), in materia di “Autoimpiego”.