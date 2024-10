Resti umani, probabilmente di epoca romana, sono stai rinvenuti oggi nella spiaggia di Su Pallosu (San Vero Milis), in provincia di Oristano.

I resti sono affiorati in superficie a seguito di alcuni smottamenti che si sono registrati nell'area, conosciuta come antico insediamento romano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno transennato il tratto di litorale interessato per preservarlo.

I militari dell'Arma hanno quindi chiesto l'intervento degli esperti della Soprintendenza regionale che si occuperanno di prelevare e analizzare i resti anche per datarli con precisione.