Sarà la ditta Habitat Sardegna ad occuparsi del restauro della Chiesa di San Giovanni Battista a Thiesi. A darne notizia è il Sindaco Gianfranco Soletta. Dopo anni di chiusura per ragioni di sicurezza, l’edificio religioso potrà finalmente tornare al suo antico splendore.

Come dichiarato dallo stesso Soletta, “Le opere di manutenzione straordinaria sono previste sulla base di un principio di urgenza che vede al vertice gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento delle strutture portanti che hanno determinato la chiusura del santuario e la conseguente fruibilità della chiesa”.

Gli interventi riguarderanno il Consolidamento strutturale degli elementi portanti e il risanamento delle murature esistenti e della pavimentazione. Inoltre si procederà a predisporre i cavidotti dell’impianto elettrico, nuove aperture, la sostituzione degli infissi esistenti e la realizzazione di elementi lignei di finitura.

“Ogni lavorazione – aggiunge Soletta – prevista tiene conto delle tecniche costruttive utilizzate e dei materiali locali già presenti al fine di conservare il più̀ possibile il carattere storico dell’edificio”.

Nonostante la Chiesa, che si trova vicinissima al centro abitato, in una zona ricca d’acqua. non fosse agibile, la comunità, in modo particolare i giovani, hanno sempre mantenuto viva la festa, che si tiene nel mese di giugno. Festeggiamenti non solo civili, ma anche religiosi, che prevedono anche l’accensione di un falò nel piazzale antistante.