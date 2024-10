In Italia restano tre Regioni in zona rossa: sono la Sardegna (entrata la scorsa settimana nella fascia di rischio piu' alta), la Puglia e la Valle d'Aosta.

La nostra Isola entra per la seconda settimana in zona rossa, così come stabilito. Le regole, infatti, obbligano il mantenimento dello stesso colore per due settimane. Intanto, la Sardegna segna un altro primato negativo: ha l'Rt puntuale più alto d'Italia, a 1.38 (settimana scorsa 1.54). Segue la Valle d’Aosta con 1.26.

Rt nazionale minore di 1 "L'Istituto Superiore di Sanità ha annunciato un valore medio dell'indice di contagio Rt di 0,85 relativamente al periodo compreso fra il 5 e l'11 aprile; anche il valore puntuale calcolato al 13 aprile con i dati della Protezione Civile si colloca intorno a 0.9 un valore consistente, entro gli errori, con il dato dell'Iss. Il valore di Rt nazionale è tornato quindi sotto la soglia e il numero di infetti attivi sta scendendo, sia pure lentamente, di 1- 2 % al giorno ". È quanto osserva il fisico Roberto Battiston, dell'Università di Trento, coordinatore dell'Osservatorio dei dati epidemiologici in collaborazione con Agenas.

“Anche se a livello nazionale il valore di Rt è inferiore a 1 "nelle singole regioni – aggiunge - il discorso è diverso: in questo momento la maggior parte delle regioni del Nord hanno raggiunto valori Rt ben sotto 1, mentre nel centro sud e nelle Isole varie regioni sono ancora ferme a 1 o sono sopra questo valore."

Il bollettino di oggi. Sono 50.872 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 348 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.117.735 tamponi, per un incremento complessivo di 4.357 test rispetto al dato precedente.

Si registrano cinque nuovi decessi (1.307 in tutto). Sono invece 359 (+9) persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 57 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.325 e i guariti sono complessivamente 31.817 (+237) mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 7.

Sul territorio, dei 50.872 casi positivi complessivamente accertati, 13.128 (+156) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.733 (+38) nel Sud Sardegna, 4.383 (+24) a Oristano, 10.066 (+55) a Nuoro, 15.562 (+75) a Sassari.