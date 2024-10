Gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno tratto in arresto Ionut Rosu, 24enne rumeno residente a Cagliari, già noto alle Forze di Polizia, per i reati di resistenza, violenza, minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Nella serata di ieri un equipaggio del Reparto Prevenzione crimine, mentre percorreva la centralissima via Cavour, nel quartiere della Marina, ha notato un cittadino straniero correre verso gli agenti inseguito da un altro individuo.

Il 18enne, nato in Gambia, raggiunta la pattuglia, visibilmente terrorizzato, ha mostrato evidenti segni di una colluttazione e urlando ha riferito di essere stato picchiato dall’uomo che lo inseguiva, ovvero Ionut Rosu.

Nonostante la presenza degli Agenti il 24enne si è mostrato visibilmente agitato, violento e poco collaborativo e sempre aggressivo nei confronti della vittima che si era presentata con una evidente tumefazione all’occhio sinistro chiaro segno di una colluttazione.

Il rumeno non riuscendo ad avvicinarsi per proseguire l’azione violenta verso il gambiano, ha iniziato ad inveire contro i poliziotti che, data la particolare situazione, hanno messo in sicurezza il Rosu per poi accompagnarlo in Questura.

Sottoposto a rilievi fotodattiloscopici presso gli uffici della Polizia Scientifica è stato compiutamente identificato in quanto già pregiudicato per reati di violenza, contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti.

Ionut Rosu è stato tratto in arresto e su disposizione del PM è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima previsto per oggi.