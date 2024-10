Nel pomeriggio di ieri, 25 ottobre, a Cagliari, i carabinieri della stazione di San Bartolomeo, mentre operavano nel quartiere di Sant’Elia, hanno arrestato in flagranza di reato Roberto Pireddu, disoccupato 57enne, pluripregiudicato, di Cagliari. L’uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Pireddu, dopo essere stato notato dai militari mentre si avvicinava ad alcuni assuntori di stupefacenti in via Schiavazzi, è stato perquisito e trovato in possesso di un involucro contenente 0,20 grammi di eroina, cinque involucri contenenti 0,50 grammi di cocaina, due coltelli a serramanico con lame rispettivamente di 9,5 e 11 centimetri, un foglio di carta manoscritto su cui erano elencate le dosi di stupefacente acquistate e cedute, la somma di circa 100 euro, provento dell’attività illecita. Il tutto è stato sequestrato.

L’uomo, durante la perquisizione, ha aggredito e spintonato i militari operanti, divincolandosi violentemente e sferrando una testata al volto di uno dei carabinieri, causandogli lesioni guaribili in 15 giorni. Successivamente si è lasciato improvvisamente cadere al suolo lamentando un dolore al petto.

Trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’Ospedale civile Santissima Trinità di Cagliari, è stato in seguito ricoverato presso il Policlinico Universitario di Monserrato dove è stato ricoverato per accertamenti e dove rimane piantonato, in attesa di esiti e successivo rito direttissimo.