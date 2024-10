Nella tarda serata del 24 gennaio, gli agenti della Questura di Nuorosono intervenuti in via Kandisky a seguito della segnalazione arrivata da parte di una donna che lamentava che il suo vicino di casa la ingiuriava e minacciava per futili motivi.

Giunti sul posto, gli operatori della Volante hanno preso fin da subito contatti con la signora e, poco dopo, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo. Quest’ultimo, inspiegabilmente, si sarebbe scagliato contro gli agenti, minacciandoli e tentando di colpirli con un coltello a serramanico.

Pertanto, l’aggressore è stato prontamente disarmato e bloccato per poi essere accompagnato in Questura in stato di arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

A seguito della convalida da parte dell'Autorità giudiziaria, l'uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Badu ‘e Carros.