Il 22 gennaio, a Cagliari, i Carabinieri del Norm, hanno tratto in arresto per violenza a incaricato di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per lesioni personali, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere ed interruzione di pubblico servizio un 21enne di Sinnai.

Intorno alle ore 21:40 circa, infatti, era giunta all’utenza 112 del Comando Provinciale di Cagliari una chiamata da parte di un autista dell'azienda Arst in seguito alla quale i militari erano intervenivano in viale Marconi. Lì, poco prima, secondo la denuncia, un giovane in escandescenze a bordo del mezzo colpito al volto un addetto alla vigilanza che gli si era avvicinato per chiedergli di calmarsi. L’autista, giunto in ausilio del vigilante, aveva ricevuto a sua volta un colpo al viso. Il giovane li aveva minacciati con un coltello e si era dileguato.

I Carabinieri, attivati nuovamente in quanto il medesimo giovane stava lanciando delle bottiglie contro l'autobus, lo avrebbero individuato e il ragazzo, mentre scappava a piedi, avrebbe colpito con forza lo sportello dell’autovettura di servizio nel momento in cui un militare era intento a scendere. Una volta raggiunto e immobilizzato, il giovane avrebbe rinvenire il coltello utilizzato per le minacce, che è stato sequestrato. Intanto l’addetto alla vigilanza era ricorso alle cure dei sanitari che gli assegnavano una prognosi di cinque giorni per trauma facciale.

Il 21enne, tratto in arresto e condotto agli arresti domiciliari, è stato sottoposto presso il Tribunale di Cagliari a udienza per direttissima all’esito della quale l’arresto è stato convalidato.