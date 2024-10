Roberto Selloni, 36 anni di Nuoro, era a bordo di un mezzo militare insieme ad altri due sottufficiali dell’esercito quando, per cause ancora imprecisate, è stato coinvolto in un terribile schianto. L'incidente è avvenuto nella Repubblica Ceca mentre si recavano presso il poligono di Bechyne dove si svolgeva l’esercitazione della Nato “Ramstain Rover 2013”.

Per le gravi ferite riportate, Roberto, maresciallo del 152/o Reggimento Fanteria "Sassari", non ce l’ha fatta ed è morto.

Tutta la Sardegna si unisce al dolore dei genitori, della sorella e della fidanzata Sara per la morte di Roberto.