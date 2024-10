Between, che da 10 anni effettua un monitoraggio sistematico della diffusione dell’ICT (dalla banda larga alle piattaforme di servizi digitali), ha creato lo Smart City Index, un ranking di tutti i 116 Comuni capoluogo di provincia “primari” individuati dall’ISTAT. La Smart City è una città fluida, amica, connessa, intelligente, semplice. Le città della Sardegna sono poco "smart" e Nuoro si colloca fra gli ultimi 10 capoluoghi di provincia italiani nella classifica delle città "intelligenti". Il centro barbaricino risulta essere al 107/o posto su 116 nella graduatoria guidata da Bologna (ma risulta positivo il riscontro sulla rete internet e sul collegamento in rete tra le scuole), mentre Cagliari è al primo posto fra le città sarde, ma comunque solamente al 40/o posto in classifica, seguito da Tortolì al 59/o, da Oristano al 61/o e da Sassari al 66/o e Olbia 67/o posto. Fra gli altri capoluoghi, Villacidro si ferma al 75/o posto, Lanusei al 78/o, Sanluri al 93/o, Tempio Pausania al 98/o e Iglesias al 101/o.