Il laboratorio artistico artigianale sardo Reparto Araldica ha stretto un importate accordo con la NeMeA Sistemi, azienda sanremese di servizi informativi territoriali, al fine di affiancare la tecnologia della geolocalizzazione Gis con la tradizione delle lavorazioni artigianali per fornire un servizio aggiuntivo a Comuni, associazioni e imprese.

«Credo fermamente nel valore del lavoro artigianale – dice Sandro Orrù, titolare di Reparto Araldica - sopratutto se eseguito secondo le tradizioni del passato, perché indice di creatività che da sempre contraddistingue la manifattura made in Italy».

Il laboratorio artistico artigianale Reparto Araldica nasce nel 2002 e produce molteplici tipologie di articoli di rappresentanza, ispirati a tecniche di lavorazione e stili del passato. Un ramo d’azienda inoltre, è impiegato nella produzione di prestigiose insegne in stile antico realizzate su misura, di orientamento istituzionale, ambientale e di tipo commerciale per la valorizzazione dei borghi antichi e dei centri storici e, per una diversa ed efficace comunicazione.

«Sono certo che la riscoperta delle arti dei nostri padri - prosegue Orrù - potrebbe riscuotere notevole gradimento in tutto il mondo e quindi diventare veicolo e portatore di numerosa occupazione. Sono altresì convinto che la tecnologia introdotta nelle attività prevalentemente manuali, se sapientemente utilizzata, può essere un valore aggiunto sopratutto nella fase progettuale del lavoro e in alcune fasi di produzione».

«Da queste considerazioni - dice Orrù - è nata l'idea di affiancare al mio progetto la NeMea Sistemi, azienda specializzata nel fornire soluzioni, servizi e applicativi G.I.S e dotata di tecnologie innovative. Si tratta di un partner che apparentemente ha poco a che vedere con il pensiero di azienda volta a valorizzare le antiche arti, ma al contrario, in virtù di queste caratteristiche, è l'azienda con la giusta professionalità e affidabilità, peculiarità che, se correttamente integrate al nostro progetto di produzione di insegne artistiche in stile antico, non può che valorizzare al meglio le nostre lavorazioni e amplificarne il messaggio».

Reparto Araldica da sempre fornisce prodotti altamente personalizzati e contraddistinti non solo dalla qualità e dall'eleganza della fattura, ma anche dall'uso di materiali di avanguardia che sposano la tecnologia come ad esempio l’integrazione dei codici QR code per la lettura delle informazioni tramite smartphone.

LE LAVORAZIONI ARTISTICHE ARTIGIANALI DI REPARTO ARALDICA