Al termine della cerimonia d'apertura di Pitti Immagine Uomo, il presidente del Consiglio Matteo Renzi lascia Palazzo Vecchio per raggiungere l'auto blu e gli uomini della scorta che lo attendevano. L'auto però era stata parcheggiata in Piazza della Signoria e Renzi si è rifiutato di salire a bordo, "Mai salirò in Piazza della Signoria in macchina, l'ho pedonalizzata io" ha spiegato Renzi agli uomini della scorta