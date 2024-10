Il presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi e' salito poco fa sul palco del Palazzo dei congressi della Fiera di Cagliari, dove ha stretto la mano ai tenores di Neoneli che hanno cantato poco prima del suo arrivo.

La sala e' gremita per l'iniziativa del Pd a sostegno del Si' al referendum costituzionale. Sono presenti anche il presidente della Regione Francesco Pigliaru, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, con il quale domani firmerà il Patto per Cagliari da 168 milioni di euro, consiglieri regionali, amministratori locali e il garante del partito in Sardegna, Gianni Dal Moro.