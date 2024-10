“Ieri come Sindigos Liberos abbiamo incontrato il Presidente Renzi. Con circa quaranta Sindaci, rappresentanti tutte le Unioni dei Comuni, al Presidente abbiamo consegnato il documento unitario contro i vincoli del Bilancio Armonizzato”.?

“Renzi, consapevole delle difficoltà generate dall'introduzione delle regole sul bilancio armonizzato sui Comuni, ha dato ampia disponibilità a risolvere il problema, in particolare, ha messo a disposizione i sui tecnici dell'ufficio di Presidenza, tecnici con i quali congiuntamente valuteremo la fattibilità tecnica di introdurre i correttivi da noi richiesti nei prossimi decreti. Il Presidente Renzi, dà la colpa all’Europa dell’austerity e ricorda ai presenti le sue battaglie contro questa Europa”.

“A margine – si legge nella nota diffusa dal movimento Sindigos Liberos - abbiamo incontrato il Presidente Pigliaru, anche lui ha dato disponibilità, per quanto di competenza della regione, a risolvere i problemi legati a: opere pubbliche e annesso spazio finanziario, avanzi pregressi, e tempi certi nell'erogazione delle risorse si da evitare la formazione di nuovi avanzi, così pure per quanto attiene ai mutui (come nel bando jessica).

“Sia Renzi che Pigliaru han preso impegni sulle zone interne con investimenti per lo sviluppo.?I prossimi passi del movimento saranno due, il primo prenderemo contatti con l'ufficio di presidenza di Renzi sì da richiedere l'introduzione dei correttivi da noi richiesti alle norme sul bilancio armonizzato, il secondo, a questo punto, estendere la mobilitazione al resto d'Italia”.