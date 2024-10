La ricapitalizzazione dell'Hydrocontrol è stata fatta per "salvare un importante centro di ricerca nel sistema delle acque pubbliche tutelando i 29 lavoratori: non è forse lo stesso tentativo che il governo sta facendo con l'Ilva di Taranto?".

Così l'europarlamentare del Pd Renato Soru commenta la sentenza della Corte dei Conti che lo ha condannato per danno erariale.

Soru, che annuncia ricorso in appello, si dice "sconfortato" per le accuse visto "l'impegno per risanare il bilancio regionale".

A Soru è stato contestato un danno erariale di oltre 800 mila euro, causato dal tentativo di salvataggio della società Hydrocontrol, l'azienda che nel 2007 venne acquisita dalla Regione ma liquidata qualche tempo dopo.

Dichiarata prescritta, invece, la posizione dell'attuale governatore Francesco Pigliaru, all'epoca assessore della Programmazione.