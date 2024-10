La comunità quartese festeggia un nuovo centenario: Renato Anedda, nato il 10 dicembre del lontano 1921.

Cento anni celebrati da figli, nipoti e pronipoti, che si sono stretti intorno a lui in questo giorno speciale, con un omaggio da parte dell'amministrazione comunale, consegnato dalla presidente del Consiglio Rita Murgioni, a nome di tutta la città. Nato in città da una famiglia originaria di Nurri, ha infatti sempre vissuto nella terza città della Sardegna.

Padre di 5 figli, 3 donne e 2 maschi, ha poi conosciuto 5 nipoti, grazie ai quali è diventato anche bisnonno: i pronipotini sono oggi addirittura 6. Ancora oggi tifosissimo del Cagliari, è sempre stato grande appassionato di sport e in particolare di calcio, a 360° gradi. E poi ci sono i giochi da tavolo, con la frequentazione del circolo damistico e la passione per le carte.

In rappresentanza dell'Amministrazione comunale ha partecipato alla festa per il suo 100/o compleanno la Presidente del Consiglio comunale di Quartu Sant'Elena Rita Murgioni, che ha consegnato personalmente al festeggiato una targa in ricordo di questo giorno speciale. Inoltre, a suggello del grande traguardo raggiunto, Nonno Renato ha meritato da parte della comunità quartese anche una medaglia celebrativa, che ha infatti subito messo al collo con orgoglio.