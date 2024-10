Dopo la segnalazione del consigliere comunale Marcello Polastri, oggi prima del sorgere del sole, è stata rimossa l’auto Ford Fiesta abbandonata per lunghe settimane in viale Monastir a Cagliari.

Il nesso appartiene ad un signore originario del Senegal ma del quale si sono perdute le tracce, ed il caso di questo mezzo parcheggiato senza alcuna copertura assicurativa è solo la punta di un iceberg perché sarebbero più di 150 le autovetture abbandonate o parcheggiare sulle pubbliche strade e piazze. Ma anche nelle aree cortilizie.

Da qui una relazione stilata dal Consigliere comunale Marcello Polastri per “liberare Cagliari dai relitti”. Si intitola così la campagna promossa dall’esponente del Consiglio comunale per poter individuare, partendo per ora dalle strade più in vista, le autovetture che sottraggono gli spazi pubblici come però non potrebbero e non dovrebbero.

Per Polastri “prosegue l’instancabile attività del Comune di Cagliari, della Polizia Municipale e del Servizio comunale carro-attrezzi, per liberare il capoluogo sardo dalle numerose brutture come i relitti delle auto. É una lotta contro l’incivilita e la resistenza ad adeguarsi al bene comune - prosegue il Consigliere - perché sono ancora tante le auto e r parcheggiati da mesi, peraltro dove o come non dovrebbero, per di più SENZA POLIZZA ASSICURATIVA, e che talvolta sono uno schiaffo al decoro urbano e alla maggioranza che rispetta le regole”.

In questi giorni verrà infatti depositata una corposa relazione che segnalerà, ancora una volta, al competente Servizio Comunale le targhe delle auto prive di polizza assicurativa e i relitti abbandonati ad esempio nelle zone più in vista della città. “Non è una caccia al veicolo non assicurato - sostiene Polastri - ma liberare i parcheggi e le strade da neSi che la non dovrebbero e non potrebbero stare e invece in alcuni casi sono addirittura parcheggiati da anni”.

Verranno presto rimossi altri messi, ad esempio nei quartieri popolari, come via Castelli, prima che possano diventare come a dei contenitori per la spazzatura o che finiscano pericolosamente in fiamme. Polastri ringrazia “gli agenti della Municipale e gli operatori del Servizio Rimozioni, nonché gli impiegati comunali che lavorano tra indagini e accertamenti su targhe o matricole dei mezzi, con non facili tentativi di rintracciare proprietari di mezzi e relitti abbandonati”.