Da lunedì 18 a venerdì 22 marzo, dalle 9 alle 12 e il martedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17, i beneficiari Reis in graduatoria dal 501 al 1000 dovranno presentarsi nella sede dei Servizi Sociali, in via Zara 2, muniti di documento di identità per sottoscrivere il progetto di inclusione sociale.

Tale adempimento è obbligatorio per poter accedere alla misura regionale e, salvo comprovati motivi comunicati al Settore, la mancata presentazione nei giorni indicati sarà considerata come rinuncia al Reis e gli uffici procederanno allo scorrimento della graduatoria. Il settore Politiche sociali ricorda che i primi 500 devono sottoscrivere il progetto entro venerdì 15.

I richiedenti inseriti oltre la posizione 1000 riceveranno comunicazioni nei prossimi giorni sulle date e sui numeri che sarà possibile soddisfare con le risorse trasferite dalla Regione Sardegna.

Ad aprile sarà pubblicato il nuovo avviso pubblico Reis 2024 a cui potranno avere accesso tutti coloro che non sono rientrati nella graduatoria degli idonei e che nel frattempo hanno maturato i requisiti di accesso.