Questa sera, alle ore 18,00, nella sala consiliare di Via Columbano, l'Assemblea della Consulta Comunale per lo Sviluppo Economico e per il Lavoro affronterà la discussione sul “Piano comunale di classificazione acustica” alla presenza del tecnico incaricato della redazione Ing. Alessandro Bardi.

Il percorso avviato dall’Amministrazione Bruno punta all’approvazione del Piano per stabilire finalmente una cornice di regole entro le quali pianificare lo sviluppo delle attività, in particolare quelle del centro storico.

I contenuti in corso di elaborazione saranno al centro del confronto di oggi che dovrà portare in tempi brevi alla predisposizione ed approvazione del Piano che stabilisce la tutela delle esigenze delle imprese e dei residenti, pianificazione, prevenzione e risanamento dello sviluppo delle attività quali criteri cardine alla base dello strumento tanto atteso per dotare la città di buone regole in grado di garantire certezze e serie prospettive di sviluppo.

La Consulta si occuperà, inoltre, di un altro argomento strategico: relativo alle “Linee guida del Sistema Integrato di Ospitalità”.

Al centro del dibattito ci sono le risultanze dei lavori svolti dal Gruppo di Progetto istituito per l’elaborazione delle regole dello strumento di sviluppo del sistema dell’accoglienza.