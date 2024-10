In vista della stesura del regolamento definitivo dell’AMP, proseguono gli incontri di concertazione tra gli operatori dell’area marina e le categorie operanti in essa.

Dopo i Centri di Immersione ora è la volta dei pescatori professionisti della piccola pesca, chiamati a portare istanze e suggerimenti che possano essere di aiuto in questa fase di riscrittura delle regole di interazione con il mare protetto, avendo come obbiettivo finale una migliore e proficua condivisione dei principi su cui si basa la gestione della risorsa naturale.

Gli argomenti sul tavolo sono diversi e di notevole importanza e pongono particolare attenzione ai temi della tutela ambientale, della valorizzazione della filiera attraverso lo sviluppo della filiera corta, della sensibilizzazione verso il consumo alimentare del pescato, della creazione di collaborazioni con altri territori parco, attraverso le misure di cooperazione, del sostegno a forme alternative di sviluppo turistico legato alle risorse del mare, come il pescaturismo e l'ittiturismo.

L’appuntamento è fissato per Venerdi 6 Dicembre alle ore 10,00 presso Casa Gioiosa in località Tramariglio, sede operativa dell’Area Marina Protetta, ed è aperto a tutti i pescatori professionisti che abbiano i requisiti per esercitare all’interno dell’Area Marina Protetta.