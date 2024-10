“Anziché creare falsi, pretestuosi e inattendibili allarmismi attraverso film di cui evidentemente vuol fare produttore, regista, attore e spettatore, qualcuno dovrebbe prima quantomeno documentarsi a dovere. È assolutamente falso che dal 21 novembre non si accettino più richieste di liquidazione, i pagamenti si effettueranno sino a Natale e la ragioneria chiuderà il 31 dicembre”.

È quanto afferma l’assessore della Programmazione, Alessandra Zedda, replicando alle dichiarazioni del consigliere regionale Efisio Arbau in merito alla chiusura anticipata della ragioneria regionale.

“Non c’è dunque bisogno di interpellare il presidente Cappellacci su questioni che non esistono suggerendo ‘task force’ che non hanno alcun bisogno di essere create, semplicemente perché gli uffici fanno regolarmente e bene il proprio dovere - riprende l’assessore Zedda – e, in un momento delicatissimo come quello che stanno affrontando le imprese sarde, proiettare scenari apocalittici solo per qualche piccolo spazio sui media lascia abbastanza perplessi.

La Giunta sta monitorando costantemente la situazione dei pagamenti e nessuno ha mai pensato di chiudere anticipatamente la ragioneria. In momenti particolari come quello che sta vivendo la Sardegna in queste settimane sarebbe più serio e utile proporre idee e progetti di rilancio remando tutti nella stessa direzione anziché fare politica alimentando voci di corridoio irreali messe in giro ad arte e non verificate”.