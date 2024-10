Il nuovo bando "sussidi una tantum" contro crisi e disoccupazione sarà pubblicato domani sul sito della Regione, che ha stanziato 16 mln, e sul portale Sardegna Lavoro.



Sono circa 4.000 i sussidi a disposizione: 1600 per gli edili, 2200 per gli altri lavoratori. Il contributo è di 700 euro per 6 mesi.

Ogni beneficiario sarà impegnato in servizi di pubblica utilità secondo i programmi predisposti dai Comuni.



A ognuno sarà chiesto di prestare 20 ore settimanali per un totale di 80 ore mensili.