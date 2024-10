Il consigliere Pd Luigi Ruggeri sollecita la Giunta Regione a mettere un tetto agli stipendi dei dirigenti "che oggi – ha detto - non hanno pari nel contesto internazionale del libero mercato.

In questo caso, come per i vitalizi dei consiglieri, non si tratta di diritti acquisiti - precisa l'esponente della maggioranza - ma di diritti sottratti alle nuove generazioni. Non mandiamo in povertà nessuno se tagliamo questi stipendi dal 5 al 10%".