Il coordinatore della Lega in Sardegna Michele Pais , oggi a Firenze per il vertice con tutto il gruppo di Identità e Democrazia in vista delle Elezioni Europee 2024 'Free Europe' ha comunicato, in una nota, lo stanziamento dei fondi per il trasporto pubblico della Sardegna .

“ Grazie al Mit guidato dal vicepremier Matteo Salvini, arrivano alla nostra Regione oltre 5,9 milioni di euro per le attività di servizi di trasporto pubblico locale. In particolare - spiega Pais - viene riconosciuto un contributo per l'incremento del costo dei carburanti sostenuto per l'alimentazione dei mezzi di trasporto su strada, lacuali, marittimi o ferroviari. Nello specifico, in Sardegna 1.991.925,22 euro a ristoro dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022, e 3.983.850,44 euro come anticipazione per il terzo quadrimestre 2022. Un fondo istituito ad hoc, un aiuto concreto che conferma l'attenzione costante da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini ai territori ”.