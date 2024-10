La Giunta Solinas ha selezionato i nomi che andranno a occupare i posti vacanti nelle varie direzioni generali, a causa degli stop dovuti anche alle vicende giudiziarie che coinvolgono i vertici della Regione e sono tutte figure interne all'amministrazione.

Nell'ultima riunione dell'esecutivo è arrivata la nomina più attesa, quella del vertice del Centro regionale di Programmazione, che è anche centro di regia e spesa di tutti i fondi europei, per nove mesi completamente congelato: al posto di Massimo Temussi, passato all'Anpal nazionale, è stato nominato un dirigente interno, Luca Galassi. A lui spetterà il compito di rimettere in moto la macchina. Coperto anche il posto di dg della Protezione civile: al posto di Pasquale Belloi, la cui nomina è al centro del processo in corso contro Solinas per abuso di ufficio, arriva Aldo Derudas.

Da quanto si apprende - i decreti non sono ancora pubblicati - guideranno le direzioni generali dell'Agricoltura, Affari generali e Politiche sociali rispettivamente Maria Giuseppina Cireddu, Luigi Carusillo e Giovanni Deiana. Al Centro unico di committenza, che si occupa di gare e appalti, arriva Riccardo Porcu, sostituito nel suo incarico alla Sicurezza informatica da Carlino Casale in arrivo dal Crs4. Marco Melis sostituirà Roberto Raimondi alla guida dell'Autorità Eni Cbs.