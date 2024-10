Il Consiglio regionale si riunirà martedì 23 aprile alle 10.30. Lo ha deciso questo pomeriggio la Conferenza dei capigruppo. All'ordine del giorno il discorso di insediamento del presidente dell'Assemblea Piero Comandini e l'elezione dell'Ufficio di presidenza: due vicepresidenti, tre questori e un segretario.

Le commissioni consiliari saranno, invece, convocate entro la prima settimana di maggio per eleggere i presidenti e i vice.

Deciso anche il programma per le celebrazioni in onore di "Sa Die de sa Sardigna" per domenica 28 aprile nell'Aula di via Roma, con inizio alle 10.30: novità di quest'anno, l'evento sarà aperto alla partecipazione di numerosi studenti delle scuole sarde che affiancheranno i presidente del Consiglio e della Giunta, la Brigata Sassari e il comitato Sa Die.