La Regione ha destinato 50 milioni di euro per migliorare gli impianti sportivi in Sardegna, con l'obiettivo di garantire servizi sportivi di qualità e sicurezza.

L'assessora dello sport, Ilaria Portas, ha sottolineato l'importanza sociale dello sport per la salute dei cittadini e l'urgenza di mettere in sicurezza gli impianti sardi. I fondi sono stati distribuiti in base alla popolazione dei Comuni: quelli con più di 15mila abitanti hanno ricevuto 16 milioni, finanziando 26 interventi; i Comuni tra i 5mila e i 14mila999 abitanti hanno ottenuto 16 milioni per 19 interventi; mentre i Comuni con meno di 5mila abitanti hanno ricevuto 18 milioni per 33 interventi.

Inoltre, 4 milioni sono stati destinati alle società sportive. Un bando è stato aperto per le associazioni sportive che operano in Sardegna, con 131 domande pervenute attualmente in valutazione.