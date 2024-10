Si è insediato oggi il comitato tecnico di coordinamento per l’attuazione del protocollo di intesa alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Donatella Spano e del Sindaco di La Maddalena Angelo Comiti.

Si ricorda che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di La Maddalena hanno stipulato apposito protocollo d’intesa per il completamento delle opere di bonifica dello specchio acqueo antistante l’ex arsenale militare di La Maddalena, al fine di garantirne la fruizione.

Nel protocollo gli Enti sottoscrittori si sono impegnati ad adeguare il progetto definitivo predisposto dal Dipartimento della Protezione civile statale, ad approvarlo ed eseguirlo, nonché ad eseguire la Caratterizzazione delle aree esterne alla darsena. Il Comune è stato individuato come soggetto attuatore e la Regione nell’ambito del “Comitato tecnico di coordinamento locale per l’attuazione del Protocollo d’intesa”, si è impegnata a fornire tutto il necessario supporto tecnico e amministrativo.

Nel corso dell’incontro sono state focalizzate le principali problematiche propedeutiche all’intervento di bonifica ed è stato determinata l’immediata l’istituzione di un gruppo di lavoro operativo al quale parteciperanno oltre la Regione ed il Comune anche l’ARPAS ed il Ministero dell’Ambiente. Il gruppo di lavoro avrà il compito di definire i contenuti tecnici e le modifiche progettuali da apportare al progetto che verrà poi posto a base di gara per la realizzazione degli interventi di bonifica. La prima riunione operativa si terrà presumibilmente in data 24/04/2014.

L’Assessore Spano ha fatto rilevare l’importanza di questi interventi di bonifica per consentire la restituzione alla collettività delle aree portuali indispensabili per favorire e rilanciare l’offerta turistica di La Maddalena. Questo atto è un ulteriore passo avanti nell’ambito dei programmi della giunta regionale che vede come prioritari la concreta realizzazione degli interventi di bonifica. Il Sindaco Comiti ribadisce l’assoluta priorità degli interventi di bonifica, necessari per dare piena operatività alla riqualificazione dell’area dell'’ex arsenale militare per fornire una immediata risposta alle esigenze economiche e sociali della popolazione con il rilancio dell’attività turistica.