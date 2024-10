“Firmato il nuovo patto di stabilità con il ministro Padoan”: lo scrive il presidente della Regione Francesco Pigliaru sul suo profilo Facebook, dopo la conclusione dell’incontro odierno a Roma col ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan.

Aggiunge il Presidente: “Molto positivo dal 2015 in poi: siamo la prima Regione che passa alla regola dell'equilibrio di bilancio, un risultato che risponde perfettamente e rapidamente a quanto riconosciuto dalla Corte Costituzionale.

Lo spazio finanziario a nostra disposizione per le politiche pubbliche non è più vincolato da un assurdo e arbitrario limite di spesa imposto unilateralmente dallo stato, ma dal livello delle nostre entrate. Questo dal 2015. Per il 2014 il risultato, nel contesto di ciò che avverrà dal 2015, è accettabile.