È stato sottoscritto oggi a Cagliari, all’assessorato regionale della Sanità, l’accordo per la realizzazione e la gestione di “SuperHando”, una struttura che diventerà il Centro regionale di eccellenza a sostegno delle problematiche motorie per persone con handicap. A firmare il provvedimento, all’indomani della delibera approvata dalla Giunta esattamente un mese fa che aveva sbloccato l’iter procedurale, l’assessore della Sanità Simona De Francisci, il sindaco di Settimo San Pietro Costantino Palmas e il direttore generale della Asl 8 Emilio Simeone.

Il progetto, promosso dal Comune di Settimo e finanziato dalla Regione con 8 milioni di euro, consiste in un Centro che, tra l’altro, diventerà un punto di riferimento in Sardegna per la domotica in sanità. Nella struttura, ad esempio, potranno essere recuperate e sanificate protesi varie, come le carrozzelle in disuso, con conseguenti razionalizzazioni logistiche e risparmi economici per il sistema sanitario regionale.

Il centro polifunzionale di Settimo ha inoltre come obiettivo di supportare il recupero di persone più deboli con limitazioni psicofisiche e non autosufficienti. La realizzazione del progetto SuperHando è stata suddivisa in 4 lotti funzionali, con spazi dedicati a servizi generali, il Nucleo valutativo e il Centro diurno abilitativo, il Centro per l’autonomia e la domotica, l’Ausilioteca virtuale, le Officine per la riqualificazione, sanitarizzazione e certificazione delle protesi, gli appartamenti destinati all’abitare solidale, foresteria, laboratori, sale polivalenti, auditorium e sala convegni.