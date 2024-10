Con l’obiettivo di introdurre ai fondamenti del sardo, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, organizza un corso base di lingua sarda della durata di 60 ore che si terrà nelle sedi di Cagliari e Sassari nel periodo Novembre 2013-Marzo 2014. Il corso è completamente gratuito. L’o biettivo generale è quello di raggiungere un livello di base, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue . Livello base A1 - ( c omprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Gli o biettivi specifici sono quelli di conoscere la situazione linguistica della Sardegna , riconoscere ed evitare pregiudizi e stereotipi , recuperare la normalità della lingua e l’identità linguistica , riconoscere il sistema linguistico sardo e il continuum diatopico , conoscere l’ortografia e le norme di riferimento del sardo.

Materie: Politica linguistica (20 hh): Il sardo e la politica linguistica in Sardegna; La normalità della lingua sarda; Pregiudizi, luoghi comuni e stereotipi della lingua sarda; Identità politica della Sardegna.

Dialettologia (20 hh): il sistema linguistico sardo; il continuum diatopico; la matrice comune del sardo; varietà alloglotte.

Lingua parlata (20 hh): lingua parlata e lingua scritta; Apprendimento di frasi semplici di conversazione diretta, rudimenti di frasi idiomatiche colloquiali, situazioni base di uso della lingua a casa, in negozio, al bar, stazione, albergo, ristorante, per strada, scuola, uffici e altre situazioni tipo in lingua standard, secondo la parlata locale.

Il numero di partecipanti ammissibili sono 40 per ogni sede.

Il Servizio lingua sarda individuerà 40 partecipanti per la sede di Cagliari e 40 per la sede di Sassari in possesso dei specifici requisiti</