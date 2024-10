Il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru potrebbe dimettersi a breve. A riportare la notizia è l'Unione Sarda oggi in edicola che prospetta l'idea di elezioni anticipate per il rinnovo del Consiglio regionale. Le voci si rincorrono seguite da puntuali smentite.

Il governatore è in cura all'Ospedale Brotzu di Cagliari dallo scorso 2 gennaio. Nell'ultimo bollettino medico (risalente a una settimana fa) il direttore sanitario aziendale, Vinicio Atzeni, spiega che "il presidente è in cura presso l'Ospedale San Michele dell'azienda ospedaliera Brotzu, attualmente in regime di ricovero, per una patologia immunologica. Il quadro clinico, iniziato con un interessamento delle vie respiratorie, è attualmente in fase di remissione ma richiede ancora un periodo di riposo e cure".

Il 7 dicembre scorso, il leader regionale di Forza Italia Ugo Cappellacci divulgò la notizia su Facebook augurando una pronta guarigione al suo avversario. Seguì la smentita dello staff di Pigliaru: "Nessun ricovero, semplici analisi". "Conservo gli auguri di Cappellacci per quando ce ne sarà bisogno" replicò ironico lo stesso governatore.

La sera del 2 gennaio, poi, il ricovero seguito da un comunicato stampa. Si parlò di una bronchite trascurata. Un nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute del governatore è previsto per oggi mentre il vice presidente Raffele Paci continua a farne le veci per quanto riguarda l'attività istituzionale.