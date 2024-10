“La campagna sull’uso corretto degli antibiotici è importante e dimostra quanta attenzione c’è da parte della Regione per la salute dei sardi. Sarà una campagna innovativa e cercherà di coinvolgere i cittadini nelle buone pratiche”.

Così il presidente della Regione Christian Solinas sull’avvio della campagna d’informazione ‘Antibiotici, usarli non è un gioco: prendili correttamente’ promossa dalla Regione Sardegna, attraverso l’assessorato regionale della Sanità, e realizzata dall’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, capofila del progetto che coinvolge tutte le aziende sanitarie dell'Isola.

L’iniziativa è stata presentata oggi a Cagliari dall’assessore della Sanità, Mario Nieddu, il direttore generale dell’Aou Cagliari, Giorgio Sorrentino, e Stefano Sardara, presidente della Dinamo Sassari, testimonial della campagna con il coach Gianmarco Pozzecco e il playmaker sardo Marco Spissu.

“Una campagna importantissima con un messaggio che ci auguriamo possa raggiungere tutti i sardi. In Italia abbiamo un alto consumo di antibiotici - riferisce Nieddu -. Oggi in particolare con la recrudescenza della pandemia, l’uso appropriato dei farmaci assume una rilevanza strategica. Usare in modo corretto gli antibiotici ci consente di avere un’arma contro infezioni batteriche che possono essere concomitanti alle patologie virali e ne possono peggiorare il quadro. L’antibiotico resistenza, dovuta all’uso non appropriato e incontrollato dei farmaci, rischia di consegnarci un’arma spuntata per la difesa della nostra salute”.

“Sarà una campagna mediatica a 360 gradi, con uno spot girato da giovani film maker sardi – spiega l'assessore alla Sanità -. Il tema centrale è il gioco di squadra dove il medico che prescrive l’antibiotico, il farmacista che lo vende e il cittadino che lo assume sono i protagonisti della diffusione della cultura per l’uso corretto del farmaco. Ed è proprio sul tema gioco di squadra che abbiamo trovato nella Dinamo Sassari il testimonial ideale”.

“L’Aou di Cagliari, grazie alla sensibilità della Regione su questo tema, si è impegnata per dare una corretta informazione ai cittadini - dice Sorrentino -. In sanità se ne sente un gran bisogno per contrastare le fake news sempre più diffuse. La campagna vuole dare ai cittadini un’informazione di carattere scientifico, attraverso un messaggio semplice e accessibile a tutti. l’utilizzo incontrollato e non adeguato dei degli antibiotici è dannoso per la nostra salute”.

“Siamo felici di aver partecipato a questa iniziativa per veicolare un messaggio in cui crediamo molto - commenta Stefano Sardara -. Poter mettere la nostra immagine, così come hanno fatto Gianmarco e Marco, al servizio del bene comune, è per noi sempre motivo di stimolo e orgoglio”.