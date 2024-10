Dopo l'inchiesta pubblicata dal Fatto Quotidiano, la vicenda delle mascherine acquistate dalla Regione Sardegna e dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari a prezzi nettamente differenti approda in Commissione Sanità in Consiglio regionale. Una nuova polemica impensierisce la maggioranza che, secondo quanto emerso, avrebbe potuto risparmiare 9,3 milioni di euro utilizzando lo stesso fornitore scelto dall'Aou sassarese.

Il carico di mascherine "incriminate", del tipo FFp2 e FFp3, è stato acquistato negli stessi giorni in cui è stato fatto l'ordine della Protezione civile regionale sulla piattaforma SardegnaCat.

Ad accendere i riflettori sulla vicenda in Consiglio è stato il capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus, che ha chiesto ragione di una differenza così marcata dei costi affrontati. L'assessore alla Sanità, Mario Nieddu, ha risposto che "in alcuni casi" si è dovuto "acquistare a prezzi più alti" perché si era "in stato di necessità: si comprava ciò che si trovava sul mercato".

"In commissione - ricostruisce lo stesso Agus su Facebook - abbiamo chiesto di avere il prima possibile tutti gli atti relativi a questa transazione e di audire formalmente la direzione generale della Protezione civile, responsabile dell'acquisto. L'audizione è stata programmata per martedì prossimo. La Giunta, per ora, ha attribuito la grande differenza tra il prezzo di acquisto pagato dall'Aou di Sassari e quello, tre volte superiore, pagato dalla Protezione civile regionale, alle 'differenze di mercato imputabili al giorno di acquisto'".

"In pratica: la Protezione civile ha acquistato con qualche giorno di anticipo rispetto all'Aou, quando erano presenti sul mercato solo due operatori (uno dei quali pretendeva modalità di pagamento incompatibili con le normative). L'Aou sassarese, invece, ha fatto la sua richiesta con qualche giorno di ritardo, potendo così scegliere tra più fornitori, che nel mentre avevano rifornito le proprie scorte. Riuscendo così - conclude l'esponente dell'opposizione - a strappare un prezzo migliore".