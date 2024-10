Con Pili e Collu c’è anche il consigliere regionale Angelo Carta, allontanatosi dal Psd'Az e l'ex presidente del partito sardista, Giovanni Columbu.

Non trapela ancora chi sarà a guidare la coalizione, ma ora i candidati alla carica di governatore della Sardegna per le prossime regionali diventano sei. In corsa Christian Solinas (centrodestra), Massimo Zedda (centrosinistra), Francesco Desogus (M5S), Andrea Murgia (Autodeterminatzione).

"Progetu Repùblica - sostiene Gianluca Collu, segretario ProgReS - da anni lavora alla convergenza nazionale, è un discorso che portiamo avanti al di là delle tattiche elettorali. Iniziamo adesso, insieme, ma il nostro percorso andrà avanti per ribaltare quel detto maledetto: noi saremo uniti, uniti per il bene della nazione sarda."

Nei giorni scorsi gli attivisti di ProgReS – Progetu Repùblica hanno incontrato i militanti di Unidos. Sono intervenuti i segretari delle due organizzazioni: Mauro Pili e Gianluca Collu, con la partecipazione di Giovanni Columbu (già segretario e presidente del PSd’Az) e mediati da Lucio Porcu.

L’incontro pubblico è stato un passo importante per creare una convergenza davvero aperta a tutti gli indipendentisti, senza muri divisori eretti da pregiudizi ideologici, ma mettendo al centro la difesa della cultura e gli interessi dei sardi. Una ricetta che riprende le esperienze catalane e che mira ad allargarsi ad altre sigle e militanti.

La partecipazione è stata molto ampia e l’entusiasmo contagioso. Le differenze tra le due organizzazioni sono apparse ben presto una ricchezza e non un limite ma un completamento di visione reciproca. Il punto di contatto più significativo è stato individuato nell’essersi opposti ai poteri che bloccano lo sviluppo della nostra isola e che, parallelamente, sostengono le campagne elettorali delle liste italiane.

L’obiettivo sempre più chiaro che ProgReS – Progetu Repùblica sta perseguendo è quello di unire chi è consapevole che gli interessi dell’Italia e della Sardegna sono opposti e non conciliabili; la contrapposizione è netta: i difensori della Nazione Sarda contro gli amministratori della nostra sudditanza.

Trasporti, cultura, energia, territorio e lavoro in Sardegna potranno rinascere solo con una coscienza rinnovata e una politica libera, noi di ProgReS – Progetu Repùblica stiamo edificando un luogo dove rendere tutto questo possibile.