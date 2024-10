E’ iniziata la parata dei big che giungono in Sardegna per sostenere il proprio candidato sardo alle prossime elezioni regionali del 16 febbraio.

Domani mattina alla Fiera di Cagliari ci sarà Silvio Berlusconi per l'appoggio al candidato governatore del Centrodestra, Ugo Cappellacci.

Il 7 e l’8 febbraio sarà la volta del leader di Sel Nichi Vendola che sostiene il candidato del Centrosinistra Francesco Pigliaru.

Intanto oggi a Cagliari Pier Franco Devias, del Fronte Indipendentista Unidu, ha attaccato i mezzi di informazione: “Contro il Fronte Indipendentista Unidu - ha detto Devias- c'è una vergognosa ed evidente censura mediatica. Per noi solo trafiletti e brevi relegate nelle pagine dei giornali - attacca Devias - mai una foto, mentre per le altre coalizioni non vengono lesinate prime pagine e articoli a tre colonne e interviste".