Le elezioni regionali del 2024 in Sardegna si terranno in una tra le due domeniche 25 febbraio e 3 marzo. Lo ha comunicato ufficialmente il presidente della Regione Christian Solinas ai capigruppo in Consiglio regionale riuniti dal presidente dell'Assemblea Michele Pais.

Il governatore avrebbe deciso, dunque, per le ultime due date utili nella finestra che, come stabilito dallo Statuto speciale, si apre la quarta domenica antecedente le passate elezioni - svolte il 24 febbraio 2019 - e quindi il 28 gennaio 2024 e la seconda domenica successiva (3 marzo 2024). L’ipotesi del 25 febbraio è quella più concreta, sulla quale peraltro Solinas avrebbe il parere favorevole sia dei consiglieri di maggioranza che di opposizione.

Il decreto di indizione delle elezioni dovrà essere emesso almeno 45 giorni prima della data scelta per la presentazione delle liste. Solinas aveva annunciato un confronto con i partiti per stabilire la data precisa.