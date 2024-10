Domenica 16 febbraio si svolgeranno in Sardegna le elezioni del Presidente della Regione e dei componenti del 15/o Consiglio regionale.

I seggi apriranno alle 6,30 e, dopo le operazioni preliminari, si potrà votare fino alle 22 nelle 1836 sezioni.

Si vota nella sola giornata di domenica e lo scrutinio avrà inizio lunedì mattina alle 7.

In base agli ultimi dati comunicati dai Comuni gli elettori sono 1.479.284, di cui 724.795 uomini e 754.489 donne.

L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento e con la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

L'elettore riceverà un'unica scheda di colore verde e avrà diverse possibilità di voto:

- potrà votare solo per un candidato alla carica di presidente della Regione tracciando un segno sul suo nome. In questo caso il voto è valido solo per l'elezione del presidente e non si estende a nessuna lista circoscrizionale;

- potrà votare per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo. In tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Regione collegata alla lista ;

- potrà esprimere una preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale della lista circoscrizionale votata scrivendo il cognome oppure, in caso di omonimia, il nome e il cognome nell'apposito spazio;

- potrà votare per un candidato alla carica di presidente della Regione e per una delle liste circoscrizionali non collegate tracciando un segno sul nome del candidato presidente e un segno nel rettangolo di una di tali liste (cosiddetto "voto disgiunto"). Anche in tal caso potrà esprimere una preferenza per un candidato a consigliere regionale della lista circoscrizionale votata, scrivendo il cognome oppure, in caso di omonimia, il nome e il cognome nell'apposito spazio. E' eletto presidente della Regione il candidato presidente che ottiene il maggior numero di voti validi.

Per maggiori dettagli consultare il sito internet www.regione.sardegna.it dove c'è uno Speciale Elezioni. Cliccando su Informazioni Generali, al primo punto (Elezione del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale) c'è un vademecum su come si vota con allegata una scheda esemplificativa.