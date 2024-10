E' sui social network che si conduce ormai una parte importante delle battaglie politiche. La rete assume talvolta una capacità di diffusione e di impatto sociale più forte di quella che possa assumere un incontro pubblico in un teatro o in una sala convegni.

E' proprio su un social network che, ieri sera, il Governatore uscente Ugo Cappellacci ha ironizzato sull'apertura della campagna elettorale del centrosinistra guidato da Francesco Pigliaru alla corsa per la presidenza della Regione Sardegna.

"Grande delusione alla Fiera di Cagliari" ha scritto Cappellacci sulla sua pagina "si aspettava Topo Gigio e si è presentato l'assesSORU".

Pronta la risposta della squadra di Pigliaru. Il segretario regionale del PD, Silvio Lai, ha scritto si Facebook "Cappellacci, come Berlusconi, punta sulle barzellette e sulle battute. Tratta i sardi come se fosse il pubblico di zelig ma i sardi, quelli che dovevano ritornare a sorridere, oggi piangono e non ne possono più del suo governo cabaret."