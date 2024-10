Ugo Cappellacci, Francesco Pigliaru, Gigi Sanna, Mauro Pili, Michela Murgia, Pier Franco Devias. I candidati alla carica di Governatore della Sardegna sono ormai pronti a darsi battaglia.

Si aprono le danze, parte oggi la campagna elettorale di Francesco Pigliaru candidato della la coalizione di centrosinistra alle Regionali sarde del prossimo febbraio.

L'appuntamento è per stasera alle ore 17 alle Fiera di Cagliari dove il popolo democratico si riunirà per sostenere il proprio candidato nonostante qualcuno abbia storto il naso per la scelta del giorno. Venerdì 17 è infatti, per tradizione, una data non gradita ai superstiziosi ma Francesco Pigliaru ha invitato tutti a partecipare, "Solo i perdenti sono scaramantici" ha scritto sul suo profilo Facebook.

Domani intanto, all'Hotel Regina Margherita di Cagliari, partirà anche la corsa di Michela Murgia alla presidenza della Regione Sardegna, mentre domenica sarà il turno del Governatore uscente Ugo Cappellacci che chiamerà a raccolta i suoi nei locali della Fiera di Cagliari.