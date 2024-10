Mentre il centrosinistra si divide tra il lancio della campagna elettorale di Alessandra Todde e gli incontri di Renato Soru in tutta la Sardegna, anche il centrodestra attende di sciogliere i suoi nodi. Per martedì pomeriggio a Cagliari (luogo ancora da definire) è prevista una nuova riunione del tavolo, avviato la scorsa settimana, in cui le forze di centrodestra "sono pronte a discutere il programma da presentare agli elettori", ha comunicato il capogruppo di Fdi Fausto Piga.

"Partendo dalle linee programmatiche dell'attuale maggioranza, verranno analizzati gli obiettivi raggiunti e quelli per cui ci sarà ancora da lavorare - ha spiegato -. Dopodiché, si passerà alla definizione dei temi strategici che dovranno caratterizzare il nuovo mandato e dovranno essere condivisi con successivi incontri territoriali".

Al tavolo dovrebbe partecipare un rappresentante per ogni sigla politica, ma non è chiaro se il Psd'Az di Solinas e la Lega ci saranno. Il governatore uscente ieri era a Firenze alla convention sovranista organizzata dal vice premier Matteo Salvini, con gli interventi di Marine Le Pen e dell'olandese Geert Wilde. Dalla Sardegna anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. I tempi cominciano a stringersi anche per la maggioranza di governo, nazionale e regionale che dovranno scegliere se puntare ancora su Solinas o sul sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, su cui Fdi continua a insistere.

Ma per il prossimo vertice nazionale con i leader Meloni, Tajani e Salvini si dovrà quasi certamente attendere il passaggio alle Camere della Manovra finanziaria e la sua approvazione, poi l'attenzione sarà rivolta alle cinque regioni al voto.