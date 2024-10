Altro nome illustre tra i candidati alle prossime elezioni regionali, in programma domenica 24 febbraio. Si tratta di Gianfranco Satta, sindaco di Tergu e coordinatore di Campo Progressista per la provincia di Sassari.

«Creare un nuovo modello su base regionale che unisca, partendo dal basso, soggetti protagonisti di esperienze di amministrazione locale e di impegno civico nei territori – ci ha dichiarato Satta -. Dobbiamo superare l'utilizzo di modelli centralistici ad “economie di scala” come uniche soluzioni ai problemi collettivi.Sanità, scuola, trasporti e servizi in generale devono essere a portata di mano di chiunque». Campo progressista fa parte della coalizione che sosterrà Massimo Zedda come candidato Presidente.

Nato a Nulvi il 10 dicembre del 1972, è anche Presidente del Gal Anglona-Romangia, oltre che membro del Consiglio Autonomie Locale e del Comitato Regionale di Coordinamento (Arpas).