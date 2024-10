Si è tenuto oggi un incontro tra il Partito dei Sardi e il Partito Socialista Italiano in vista delle prossime elezione regionali, in programma nel 2019. Il tavolo ha visto protagonisti Paolo Maninchedda e Franciscu Sedda per il PdS, e Gianfranco Lecca e Raimondo Perra per il PSI.

L'incontro è servito per avviare un dialogo per la costruzione di un'ampia coalizione fondata sui valori della libertà, della giustizia e del solidarismo che., aloro modo di vedere, sia capace di superare confini e schemi tradizionali per dare al popolo sardo un'occasione di unità e di forza.

«Quella unità e quella forza di popolo che – si legge nella nota – è a lungo mancata e che oggi più che mai necessaria non solo per vincere la competizione elettorale ma soprattutto per far crescere i poteri e la ricchezza dei sardi attraverso un confronto a testa alta con i governi statali».

Inoltre è anche emersa l'esigenza di offrire uno spazio politico innovativo che senza abolire le differenze dei suoi componenti sappia fare sintesi di valori e programmi per affermare gli interessi e i diritti dei sardi.

Al termine è stato anche deciso di stabilire una serie di incontri tra i due Partiti per approfondire gli aspetti programmatici destinati al benessere della Sardegna.