Tra i volti nuovi delle prossime elezioni regionali, ci sarà anche il sindaco di Barrali, Fausto Piga: 38 anni, sposato con due figli e particolarmente noto e apprezzato nel Parteolla e Trexenta, il primo cittadino della piccola comunità ha deciso di scendere in campo: "Sto girando molto, le reazioni per una mia candidatura sono state positive – dice - c'è voglia di cambiamento e di una politica più vicina ai cittadini che sappia ascoltare. Chi ha governato negli ultimi anni ha tradito la fiducia dei sardi, serve una discontinuità col passato e rimettere il cittadino al centro delle scelte non solo in campagna elettorale" ha dichiarato Fausto Piga.

Tra le iniziative di successo messe in atto in questi anni durante il mandato di sindaco vi è senza dubbio la “raccolta differenziata a punti”, la raccolta differenziata che premia i cittadini con sconti in bolletta sino a 300 euro attraverso in conferimento di bottiglie di plastica, vetro e lattine in moderni contenitori che rilasciano ecopunti.

La data delle elezioni è stata fissata per domenica 24 febbraio: Fausto Piga sarà candidato tra le fila di Fratelli d’Italia a sostegno di Christian Solinas Presidente.