Domani, mercoledì 30 novembre, nella torre San Giovanni, in largo San Francesco, alle ore 18:30, l’ANPI Alghero organizza la manifestazione di chiusura della campagna referendaria per il no alla riforma costituzionale.

All’incontro interverranno: RICCARCO DE VITO, Magistratura Democratica, FRANCO UDA Presidente Arci Sardegna, FRANCESCA NURRA, Segretaria Provinciale CGL, MARIA GRAZIELLA SERRA Sinistra Italiana, ELIAS VACCA Avvocato., UN RAPPRESENANTE Comitato per il NO, UNO STUDENTE, Rappresentante Collettivo Studenti per il NO, ANTONIO BUDRUNI, Presidente ANPI, Alghero.

“A 5 giorni dal voto, è importante partecipare e diffondere le ragioni del no e convincere il maggior numero di cittadini a votare no a una riforma pasticciata, mal scritta, in alcune parti incomprensibile – hanno detto gli organizzatori dell’incontro -. No a una riforma che non solo non risolverà né semplificherà i problemi del paese, ma li aggraverà ulteriormente”.