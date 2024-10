Sono 9 gli scrutatori nominati per il referendum del 17 aprile.

E’ possibile consultare l’elenco dei nomi, così come la graduatoria di coloro che sono stati nominati per sostituire in caso di necessità gli scrutatori designati, sul sito del Comune al seguente indirizzo:

http://www.comune.mamoiada.nu.it/download.asp?c=3cebe8d68d3a24ac09abd03e2d65e718&t=0&f=m&id=4070