Crollo dell'affluenza in Sardegna per il referendum costituzionale. I dati aggiornati alle 12 riportano un 7,7% di votanti. Lo rileva il sito del ministero dell'Interno.

Numeri molto bassi, fra i peggiori in tutta Italia: percentuale inferiore solo in Sicilia, con poco più del 6,4%.

Sul portale ministeriale non compare ancora nessuna rilevazione relativa all'affluenza per le suppletive del Senato per il collegio di Sassari. Si vota oggi fino alle 23, e domani dalle 7 alle 15.