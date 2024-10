Si terrà martedì 15 novembre, presso la sala centro anziani di via Corso Umberto 1°, pianoterra sotto gli uffici dei servizi sociali, l'evento dal titolo "Referendum costituzionale - perché votare no".

Con questo primo appuntamento, organizzato in collaborazione con il Comitato per il no per la provincia di Nuoro, il Movimento Sviluppo Dorgali Cala Gonone torna ad occuparsi di politica locale e promozione del territorio.

I lavori inizieranno alle ore 18:30 e vedranno gli interventi di due relatori di rilievo, l'Avvocato Michele Pala e l'Avvocato Salvatore Ciusa. A loro sarà affidato il compito di illustrare le principali novità contenute nel progetto di riforma costituzionale.

In particolare, sarà posto l'accento sulla cancellazione dell'elezione diretta dei senatori della repubblica “i quali sarebbero nominati - spiega il Movimento Sviluppo Dorgali Cala Gonone - qualora vincesse il sì, da una non meglio specificata procedura elettiva di secondo livello”.

“L'appuntamento – fanno sapere ancora gli organizzatori - vuole, inoltre, approfondire le conseguenze derivanti da una eventuale approvazione del testo costituzionale in tema di autonomie locali. Questo aspetto riveste una particolare importanza per una comunità dinamica ed economicamente forte come quella dorgalese, già oggi sin troppo imbrigliata da un sistema che non consente grandi margini di manovra. Gli spazi di autonomia che ancora sopravvivono verrebbero a mancare se la riforma dovesse passare. Il Movimento Sviluppo si schiera nettamente per il no, anche alla luce della riforma regionale degli enti locali, fortemente voluta dal Governo nazionale, che sta già creando non poca confusione nella quotidiana amministrazione dei Comuni, con l'unico risultato di accentuare sempre più il protagonismo del capoluogo Cagliari, a scapito del resto dell'isola, in particolare delle zone interne”.

A presiedere i lavori, che daranno largo spazio al dibattito, saranno Stefano Lavra, già assessore comunale all'ambiente e coordinatore del Movimento Sviluppo Dorgali Cala Gonone.